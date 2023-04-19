Актриса Дженна Ортега решила показать после возвращения домой стильный лук. Звезда соответствующие фотографии опубликовала в своем Инстаграм, где не очень часто, но радует 40-миллионную аудиторию своими фото.

"Дома", - написала Дженна под фотосетом, где позировала в прозрачной мини-кофточке, шортиках и стильных очках.

Фанаты поставили более шести миллионов лайков и написали комментарии:

"Я после совершения 376 военных преступлений в 13 странах и, наконец, возвращения в свое скромное ранчо";

"О Дженна Ортега, такая яркая звезда, В моем сердце ты сияешь, как свет. С каждой улыбкой и каждым взглядом Моя любовь к тебе только растет и остается. От «Ты» до «Застрял посередине», Твой талант всегда заставляет мое сердце биться чаще. И в каждой роли, которую ты воплощаешь в жизнь, Мое восхищение углубляется, как нож";

"Если бы Вселенная увидела, как сильно я тебя люблю, ей было бы стыдно быть такой маленькой";

"Я румын, но плохо знаю английский. Я хочу плакать, потому что я нашел его. Мне очень нравится сериал Венздей. Я поставил оценку 1000000/10".

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