Актриса Дженна Ортега решила показать после возвращения домой стильный лук. Звезда соответствующие фотографии опубликовала в своем Инстаграм, где не очень часто, но радует 40-миллионную аудиторию своими фото.
"Дома", - написала Дженна под фотосетом, где позировала в прозрачной мини-кофточке, шортиках и стильных очках.
Фанаты поставили более шести миллионов лайков и написали комментарии:
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"О Дженна Ортега, такая яркая звезда, В моем сердце ты сияешь, как свет. С каждой улыбкой и каждым взглядом Моя любовь к тебе только растет и остается. От «Ты» до «Застрял посередине», Твой талант всегда заставляет мое сердце биться чаще. И в каждой роли, которую ты воплощаешь в жизнь, Мое восхищение углубляется, как нож";
"Если бы Вселенная увидела, как сильно я тебя люблю, ей было бы стыдно быть такой маленькой";
"Я румын, но плохо знаю английский. Я хочу плакать, потому что я нашел его. Мне очень нравится сериал Венздей. Я поставил оценку 1000000/10".
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