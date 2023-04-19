Катерина Поплавська – нова обраниця Володимира Остапчука, вирішила відповісти на запитання своїх фанатів. Подружка телезірки вирішила розмістити відповіді на запитання у своєму сторісі Інстаграм.

"Що вас найбільше нервує у чоловікові?", - запитав фанат.

"Одразу захотіла написати, що нічого, але подумала, що ніхто не повірить. 10 хвилин уже вигадую - ідей нуль. Ну хіба що, коли включає без навушників серед ночі якісь історичні передачі на ютубі", - написала подруга у відповідь.

"Як продовжити щось робити, коли нічого не можеш робити?" - запитав ще один фанат.

"Нічого не може робити тільки мертва людина. Ну або та, яка в депресії. Якщо ви в депресії, то потрібно звернутися до фахівця, якщо ні, то потрібно вийти з позиції жертви та маленької дитини та взяти відповідальність за своє життя", - заявила Катя.

"Чи не було страху до відносин, якщо був, то як упоралися?", - запитав ще один фанат.

"Не було. 1. Відносини - це не в'язниця. Завжди можна їх закінчити, якщо щось не влаштовує і це неможливо змінити. 2. Я знала, що вступаю у стосунки з дорослою, досвідченою, працьовитою, мудрою людиною. Ну і сама я не дурна. Тому якось була впевнена, що буде все гаразд. Ну в крайньому випадку - ні", - відповіла Поплавська.

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