Владимир Остапчук поделился кадрами, где показал, как проводит время на Пасху со своей молодой избранницей Екатериной Поплавской.

Владимир Остапчук решил не отставать от других украинских звезд и поздравил украинцев с Пасхой. Также звезда поделился фотографиями со своей новой возлюбленной - 22-летней Екатериной Поплавской в своем Инстаграм.

"Христос Воскрес. Поздравляем всех со светлым праздником Пасхи", - написал Остапчук на первом фото, где позировал с подружкой у зеркала, взяв ее за талию.

На втором сторис парочка уже была в лифте и собралась в поездку. Как отметил сам Остапчук, планируют отдыхать они за пределами города.

"Когда в семье два гуся. Это наш Семен. Едем за город, что вы?", - написал Остапчук на фото, где целовал свою молодую избранницу.

Стоит отметить, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда долгое время был женат на Елене Войченко, которая родила ему двоих детей - Эмилию и Эвана. Но уже в 2020 году Остапчук развелся и довольно быстро женился, но уже на нотариусе Кристине. Пара пробыла вместе до лета 2022 года, а после поездки Владимира к детям в Канаду их вместе никто не видел. Осенью стало известно о разводе пары, хотя долгое время официально подтверждать эту информацию Кристина и Владимир не хотели. После этого поползли слухи, что у Остапчука новая 22-летняя избранница, а недавно он ее показал и все рассказал.

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