Владимир Остапчук показал, как готовится к празднику, поделившись кадрами, где готовит панкейки. Ролик звезда опубликовал в своем сторис Инстаграм, где делится всем интересным.

"Мне так нравится", - написал Остапчук под кадрами, где стоял у плиты. После этого у Владимира начали спрашивать, как приготовить.

"Добрый день. Дайте рецептик, пожалуйста", - написала фанатка.

"Девочки, ловите", - начал Остапчук.

"Для приготовления панкейков понадобиться 300 мл молока, 60 г кокосового масла, 2-3 столовые ложки коричневого сахара, 2 яйца, 1,5 ложки негашеной соды, 6 столовых ложек муки и ванилин за вкусом. Все ингредиенты нужно очень хорошо перемешать до консистенции сметаны", - написал Владимир.

Стоит отметить, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий. Звезда недавно открыл свое новое шоу, продюсером которого стала его новая подружка - 22-летняя Екатерина Полтавская. Звезда признавался, что из-за столь юного возраста он переживал, что их отношения будут отношениями отца и дочери, ведь у них разница в 16 лет. Также Владимир признался, что был у девушки первым мужчиной при том, что сам уже дважды находился в официальных браках.

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