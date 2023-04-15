Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская выложили на своих страницах в Инстаграм фотографии, на которых они вместе и целуются, пишет Politeka.net.
Также девушка называет Остапчука своим мужем.
«Горжусь тобой, мой лучший ведущий и замечательный муж», - подписала фотография Екатерина.
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По неподтвержденным данным, Остапчук и журналистка Екатерина Полтавская поженились в феврале 2023 года. Тогда в сторизах влюбленные разместили кадры из документ-сервиса "Готово", где, в частности, можно оформить брак за сутки.
Добавим, что Остапчук был женат уже дважды.
Его первой женой была Елена Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Разошлась пара со скандалом, Остапчук после развода обвинял экс-жену, что она не дает ему видеться с детьми.
В 2020 году Остапчук женился второй раз. Его избранницей стала украинский нотариус Кристина Горняк. По данным СМИ, они развелись в октябре 2022 года.
Новая «жена» Остапчука младше его на 16 лет. Ведущий признался, что стал для нее первым и до него она ни с кем в отношениях не была.
Пользователи соцсетей уже успели выразить Екатерине свои соболезнования по поводу того, что она для Остапчука не станет единственной и последней:
«Она прикольная...жаль ее»,
«Сочувствую, он разобьет ей сердце»,
«После Остапчука...думаю, будет морально трудно верить в мужчин»,
«Хочется верить, что будет у нее все хорошо. Но учитывая, как они публично с первой женой расходились, а со второй вообще там непонятно. Не очень и верится ему»,
«Жаль молодую девушку, потому что она у него будет не одна»,
«Я, конечно, желаю ей счастья, но мало верю, что с ним оно будет долгим».
Напомним, ранее стало известно, что Евгений Клопотенко и Владимир Остапчук в разное время встречались с одной и той же девушкой.
Также сообщалось, что Остапчук показал новорожденного сына.
Кроме того, Politeka.net писала, что Владимир Остапчук показал, как выглядел в детстве.