Раніше європейський тур Вєрки Сердючки довелося перенести через те, що у 49-річного Андрія Данилка було діагностовано важку форму ларингіту, на фоні якого стався крововилив у голосову зв'язку. При цьому тур містами США та Канади мав відбутися відповідно до графіку, в другій половині квітня.

Але цього разу на офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram знову повідомили невтішну новину.

"Друзі, маємо новини, не дуже приємні. На жаль, наш тур містами США і Канади вимушено перенесено на осінь. Ми маємо велику команду, всі з різних куточків країни, і не всі встигли вчасно оформити документи, необхідні для виїзду за кордон за новими правилами. Ми не могли вирушити в тур в неповному складі, адже якість та рівень наших шоу залежить від кожного з учасників бенду", — сказано в повідомленні.

Представники Андрія Данилка також пояснили, що буде з квитками.

"Нам щиро шкода, що обставини зіграли проти нас, але скоро ми неодмінно приїдемо до вас, щоб підтримувати Україну. Всі квитки залишаються дійсними на нові дати, які оголосимо вже незабаром. Тож дуже просимо вас зберегти квитки, бо Вєрка, Мама і всі-всі-всі чекають на зустріч з вами! Сподіваємось на ваше розуміння. Слава Україні!", — додали менеджери.

Нагадаємо, на сцену до Вєрки Сердючки вийшов відомий російський актор, який засуджує війну.

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