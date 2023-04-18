Співачка, спортсменка та актриса Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" вирішила розважити фанатів, записавши нове відео, де програма мала показати її вік. Як виявилося, додаток зірку не дуже покохав і показав 42 роки.

"Так, млинець, то все макіяж, а вам скільки?" - написала Катя під відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Мені 56 випало, а у магазинах паспорт запитують, якщо алкоголь купую";

"я так і знав, що вона щось не домовляє";

"Не хвилюйся, мені сказав 51)))";

"Ось щось на самому початку подумав 42";

"Опа, я тобі так довго шукав - і не знайшов! і тут відео нібито випадково потрапило мені у стрічку!";

"Опа, я тебе так довго шукав - і не знайшов! і тут відео немовби випадково потрапило мені в стрічку!";

"якась жерсть))) мені спочатку 13ть, а потім 16ть))) а мені 37, іржу час у школу)";

"ну очевидно більше 36 років не виглядаєш тому не хвилюйся";

"Ну ось, бачите, а ми вам і говоримо, що макіяж це все фігня, навіщо він вам потрібен! Ви з ним на 42, а без нього на всі 12";

"Не хвилюйся, ти просто неправильно зрозуміла, це не твій вік, а максимальний вік твого нареченого;)";

"чот відразу подумав "за 40". Вік видають очі, кісточки рук. скільки не фарбуйся і не підтягуйся".

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