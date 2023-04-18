Певица, спортсменка и актриса Катя Никитина из "Женского квартала" решила развлечь фанатов, записав новое видео, где программа должна была показать ее возраст. Как оказалось, приложение звезду не очень полюбило и показало 42 года.
"Так, блин, то все макияж, а вам сколько?", - написала Катя под видео.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Мне 56 выпало, а в магазинах паспорт спрашивают, если алкоголь покупаю";
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Денежная помощь от ООН: что изменилось с 18 апреля и какую сумму будут давать за каждый месяц
Дом сгорел вместе с людьми после нового авиаудара рф: названо количество жертв
"Нашли брешь в обороне": россияне после Авдеевки атакуют другой город, ситуация тяжелая
Шоптенко из "Танців з зірками" показала сына, у которого проблемы в Европе: "Мы все..."
"я так и знал что она что-то не договаривает";
"Не волнуйся, мне сказал 51)))";
"Вот че-то в самом начале подумал 42";
"Опа, я тебе так долго искал - и не нашёл! и тут видео якобы случайно попало мне в ленту!";
"Опа, я тебя так долго искал – и не нашел! и тут видео словно случайно попало мне в ленту!";
"какая-то жесть))) мне сначала 13ть, а потом 16ть))) а мне 37, ржу пора в школу)";
"ну очевидно больше 36 лет не выглядишь поэтому не переживай";
"Ну вот, видите, а мы вам и говорим, что макияж это все фигня, зачем он вам нужен!!! Вы с ним на 42, а без него на все 12";
"Не переживай, ты просто неправильно поняла, это не твой возраст, а максимальный возраст твоего жениха;)";
"чёт сразу подумал "за 40". Возраст выдают глаза, лодыжки и кисти рук. сколько не накрашивайся и не подтягивайся".
Напомним, блондинка из "Женского квартала" показала, как нужно отрабатывать в женской сборной Украины
А еще Politeka писала, что Никитина из "Женского квартала" отправилась в расположение женской сборной Украины по футболу
Также Politeka писала, что звезда "Женского квартала" призналась, почему ее внешний вид не соответствует реальному состоянию