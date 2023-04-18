Певица, спортсменка и актриса Катя Никитина из "Женского квартала" решила развлечь фанатов, записав новое видео, где программа должна была показать ее возраст. Как оказалось, приложение звезду не очень полюбило и показало 42 года.

"Так, блин, то все макияж, а вам сколько?", - написала Катя под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Мне 56 выпало, а в магазинах паспорт спрашивают, если алкоголь покупаю";

"я так и знал что она что-то не договаривает";

"Не волнуйся, мне сказал 51)))";

"Вот че-то в самом начале подумал 42";

"Опа, я тебе так долго искал - и не нашёл! и тут видео якобы случайно попало мне в ленту!";

"Опа, я тебя так долго искал – и не нашел! и тут видео словно случайно попало мне в ленту!";

"какая-то жесть))) мне сначала 13ть, а потом 16ть))) а мне 37, ржу пора в школу)";

"ну очевидно больше 36 лет не выглядишь поэтому не переживай";

"Ну вот, видите, а мы вам и говорим, что макияж это все фигня, зачем он вам нужен!!! Вы с ним на 42, а без него на все 12";

"Не переживай, ты просто неправильно поняла, это не твой возраст, а максимальный возраст твоего жениха;)";

"чёт сразу подумал "за 40". Возраст выдают глаза, лодыжки и кисти рук. сколько не накрашивайся и не подтягивайся".

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