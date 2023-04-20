Ведучий та ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем не часто говорить про маленьку дочку. Він зв'язується з нею відео, коли видається вільний час. Як відомо, Даніель продовжує нести службу і в лавах ЗСУ захищає нашу країну.

«Моя донька у 2023 році! (Їй 7 і ось що вона малює). Вона мені сьогодні телефоном сказала фразу, яку я їй якось сказав: Все завжди закінчується добре. Якщо здається, що погано, це ще не кінець» - поділився Даніель рідкісним кадром з дитиною.

У мережі були зворушені тим, як сильно артист прив'язаний до дочки і підтримали його, добре розуміючи, як сильно впливає на нас воєнний час.

«Дуже боляче, проклята війна миттєво відібрала в наших дітей безтурботне дитинство... Весь їхній біль, туга та ознаки дорослості в малюнках; Чудовий, прекрасний янголятко я бажаю тобі якнайшвидше дочекатися повернення свого батька живим, здоровим; Жаль, що діти знають, що це таке».

Ми писали також, що сам Даніель народився в Одесі і є ліванцем по батькові.

Дитинство він провів у Бейруті, після школи служив у ліванській армії. Але він навіть уявити не міг, що одного разу йому доведеться піти на фронт, щоб боротися за свободу та незалежність своєї рідної країни, України.

Нагадаємо, Даніель Салем встиг попрощатися із життям.

Також повідомлялось, що Даніель Салем показав кадри з передової.

Крім того, Politeka.net писала, що Даніель Салем показав річ, завдяки якій тримається на передовій