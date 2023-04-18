Популярний телеведучий та ресторатор Даніель Салем продовжує службу у ЗСУ, не забуваючи при цьому ділитися кадрами у мережі.

Ведучий і ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем порадував українців рідкісним позитивним роликом зі служби. Разом із товаришем артист показав частинку своїх робочих буднів.

Як відомо, Салем продовжує службу у ЗСУ, лише зрідка приїжджаючи до Києва у справах. Часто в Інстаграмі чоловік показує, як проходять будні військових. І рідкісні тихі вечори також.

Цього разу артист вирішив заспівати під гітару, жартома виконуючи пісню, як колискову для товариша.

"Концерти за заявками, якщо смерть ОРКА працюємо безкоштовно!" - пожартував Салем.

У мережі поділилися думкою: «Як чудово, що у вас ще вистачає почуття гумору у цій ситуації; А як інакше, молодці хлопці! Краща колискова від отця. ❤️Береги Боже Україну та людей; Які часи такі і колискові».

Як відомо, з близькою подругою та колегою зі зйомок у музичному шоу «Голос країни» Тіною Кароль вони знайомі давно. Даніель також нещодавно розповів, що підтримує стосунки з артистом, а вона його з дружби підтримує не лише словами.

«Хлопці ви Герої та в історії Держави назавжди! Пікап довіз вас щасливо на місце, у ньому була жіноча магія захисту. дуже схвильована та щаслива!» - Написала Тіна раніше.

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю дочкою.

Як повідомляла Politeka, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.