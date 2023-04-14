Популярный телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который уже не один месяц пробыл на передовой, делится важными кадрами.

Известный телеведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем отправился на службу вместе с многими товарищами после 24-го февраля. Теперь в Инстаграм артиста можно увидеть не только постановочные кадры, но и видео, и фото с передовой.

В этот раз Даниэль признался - иногда бывает очень непросто, ведь каждый раз они рискуют жизнями, но не сдаются и продолжают бороться.

«Контактное сражение не всегда проходит гладко! Но наш дух не сломить! Оркам было не сладко! Люблю тебя, Украина!» - написал Даниэль под кадрами со своим пострадавшим товарищем.

Как известно, ранее Салем и сам получил ранение, но попросил о нем не беспокоится, потому что он продолжает службу. В сети поддерживают мужчину и его товарищей:

«Низкий Вам поклон! Вы наша гордость и опора; Как же больно это все... Держитесь; Держитесь, наши родные, мы верим в вас, мы верим вам!; Боже как уж хочется окончания этого всего беззакония , сколько еще страдать людям;

А мы любим тебя! Даник, 100 тысяч объятий тебе и тонну любви!; Пусть все раны заживут как можно быстрее! Держитесь там! Благодарю Вас за все!».

Недавно Даниэль признался, что именно его поддерживает на передовой и не дает сдаться и даже пасть духом. Дочь написала своему отцу-воину письмо, которое для него стало своего рода талисманом.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.