Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем не часто говорит о маленькой дочери. Он связывается с ней по видео, когда выдается свободное время. Как известно, Даниэль продолжает нести службу и в рядах ВСУ защищает нашу страну.

«Моя дочь в 2023 году! (ей 7 и вот что она рисует). Она мне сегодня по телефону сказала фразу, которую я ей как-то сказал: Все всегда заканчивается хорошо. Если кажется, что плохо, значит это еще не конец» - поделился Даниэль редким кадром с ребенком.

В сети были тронуты тем, как сильно артист привязан к дочери и поддержали его, хорошо понимая, как сильно влияет на нас военное время:

«Очень больно, проклятая война в мгновение ока отобрала у наших детей беззаботное детство... Вся их боль, тоска и признаки взрослости в рисунках; Чудесный, прекрасный ангелочек я желаю тебе как можно быстрее дождаться возвращения своего отца живым, здоровым; Жаль, что дети знают, что это такое».

Мы писали также, что сам Даниэль родился в Одессе и является ливанцом по отцу.

Детство он провел в Бейруте, после школы служил в ливанской армии. Но он даже представить себе не мог, что однажды ему придется уйти на фронт, чтобы бороться за свободу и независимость своей родной страны, Украины.

Напомним, Даниэль Салем успел попрощаться с жизнью.

Также сообщалось, что Даниэль Салем показал кадры с передовой.

Кроме того Politeka.net писала, что Даниэль Салем показал вещь, благодаря которой держится на передовой.