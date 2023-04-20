Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем не часто говорит о маленькой дочери. Он связывается с ней по видео, когда выдается свободное время. Как известно, Даниэль продолжает нести службу и в рядах ВСУ защищает нашу страну.
«Моя дочь в 2023 году! (ей 7 и вот что она рисует). Она мне сегодня по телефону сказала фразу, которую я ей как-то сказал: Все всегда заканчивается хорошо. Если кажется, что плохо, значит это еще не конец» - поделился Даниэль редким кадром с ребенком.
В сети были тронуты тем, как сильно артист привязан к дочери и поддержали его, хорошо понимая, как сильно влияет на нас военное время:
«Очень больно, проклятая война в мгновение ока отобрала у наших детей беззаботное детство... Вся их боль, тоска и признаки взрослости в рисунках; Чудесный, прекрасный ангелочек я желаю тебе как можно быстрее дождаться возвращения своего отца живым, здоровым; Жаль, что дети знают, что это такое».
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Мы писали также, что сам Даниэль родился в Одессе и является ливанцом по отцу.
Детство он провел в Бейруте, после школы служил в ливанской армии. Но он даже представить себе не мог, что однажды ему придется уйти на фронт, чтобы бороться за свободу и независимость своей родной страны, Украины.
Напомним, Даниэль Салем успел попрощаться с жизнью.
Также сообщалось, что Даниэль Салем показал кадры с передовой.
Кроме того Politeka.net писала, что Даниэль Салем показал вещь, благодаря которой держится на передовой.