Відомий український телеведучий та ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем продовжує нести службу у лавах ЗСУ. Артист із перших днів вторгнення вирішив приєднатися до захисту держави, тому в Інстаграм намагається зрідка розповідати про себе.

Нещодавно Даніель зізнався, що саме його підтримує на передовій і не дає здатися і навіть пасти духом. Як відомо, Салем не часто показує свою 7-річну доньку Санту-Луну. Цього разу дівчинка написала своєму батькові-воїну листа, який для нього став свого роду талісманом.

Даніель Салем поділився мережею своїм подарунком від своєї дочки, який він завжди носить із собою, чим підкорив мережу:

«Слава нашим дітям, які чекають на своїх тат, слава нашим жінкам, які чекають на своїх воїнів додому; У наших дітей є майбутнє завдяки кожному, хто захищає і бореться;

Бережіть себе молимося за вас! Слава Україні! Ціни тепер кожну мить життя. Повертайтеся швидше до рідних додому із нашою Перемогою!».

«Так, друзі, ми маємо повідомлення для всіх тих, хто думає, що треба чекати на повістку. І лише потім треба йти та вчитися. Але що треба насправді? Вчитися завжди! Щодня» - Також помітив Салем, звертаючись до тих, хто ще не служить чи лише збирається.

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю дочкою.

Як повідомляла Politeka, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.