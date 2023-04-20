Ведуча Марічка Падалко розповіла про важливий приклад того, як історія може надихнути на дію.

Ведуча Марічка Падалко вирішила розповісти в Інстаграм трохи про свій візит до США. У Бостоні знаходиться музей «Бостонського чаювання», який є місцем, де почалася боротьба американців проти британської колонізації у 18 столітті.

Одного дня американці вирішили викинути за борт 342 ящики британського чаю, щоб показати свій протест проти податкової політики колонізаторів. Ця подія, відома як Бостонське чаювання, стала початком Війни за Незалежність.

Ведуча Марічка Падалко зазначила, що Бостон можна порівняти з нашим Майданом, оскільки саме тут почався опір британської колонізації.

Марічка розповіла, що ще у школі вчила тему «Boston Tea Party», і сьогодні вона знову опинилася в музеї і навіть «помайданила», викинувши скриньку «чаю» за борт, як справжня американська революціонерка. Вона також наголосила, що на вході до музею висить український прапор.

Ведуча також подякувала за це одному співробітнику:

«А він каже, мовляв, дякую вам, що дякуйте, це важливо для нас чути, бо це питання було дуже "polarizing" - мається на увазі, що мали місце протилежні точки зору, чи варто мати український прапор на фасаді. Добре, що вона є. Але за нього всюди треба боротися», - написала Падалко.

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