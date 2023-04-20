Ведущая Маричка Падалко рассказала о важном примере того, как история может вдохновить на действие.

Ведущая Маричка Падалко решила рассказать в Инстаграм немного о своем визите в США. В Бостоне, находится музей «Бостонского чаепития», который является местом, где началась борьба американцев против британской колонизации в 18 веке.

В один день, американцы решили выбросить за борт 342 ящика британского чая, чтобы показать свой протест против налоговой политики колонизаторов. Это событие, известное как Бостонское чаепитие, стало началом Войны за Независимость.

Ведущая Маричка Падалко отметила, что Бостон можно сравнить с нашим Майданом, поскольку именно здесь началось сопротивление британской колонизации.

Маричка рассказала, что еще в школе учила тему «Boston Tea Party», и сегодня она вновь оказалась в музее и даже «помайданила», выбросив ящик «чая» за борт, как настоящая американская революционерка. Она также отметила, что на входе в музей висит украинский флаг.

Ведущая также поблагодарила за это одного сотрудника:

«А он говорит, мол, спасибо вам, что благодарите, это важно для нас слышать, потому что этот вопрос был очень "polarizing" - подразумевается, что имели место противоположные точки зрения, стоит ли иметь украинский флаг на фасаде. Хорошо, что он есть. Но за него всюду нужно бороться» - написала Падалко.

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