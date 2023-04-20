Український артист Артем Пивоваров на одному із своїх благодійних концертів жорстко травмував ногу. Це сталося у Польщі. Музикантові тоді викликали бригаду лікарів. Вони обробили травмовану кінцівку та наклали пов'язку.

Незважаючи на це, знаменитість продовжив виступати і вже на наступному концерті робив небезпечні трюки. Відео із такого виступу співак опублікував в Інстаграм.

Виконавець отримав травму під час благодійного концерту містами Європи. Але через серйозну травму артист не став зупиняти концертну діяльність.

Так, судячи з кадрів, із травмованою ногою Артем Пивоваров примудрився зробити сальто. Музикант також стрибав на здоровій нозі по сцені і навіть активно розмахував травмованою ногою під час гри на барабанах. Після чого артист продовжив співати та заряджати своєю енергією глядачів у залі.

"Cirque du Soleil/Цирк дю солей", - підписав відео Артем Пивоваров.

У коментарях користувачі мережі захопилися музикантом:

"Вогненний", "Оххх, ось атмосфера на концертах", "Люблю цю шалену атмосферу", "Зарядилося цим відео на цілий день", "Ох, будь ласка, бержіть себе мені дуже було боляче на це дивитись, як ви впали зі сцени та зламали ногу я була шокована”.

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