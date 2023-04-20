Украинский артист Артем Пивоваров на одном из своих благотворительных концертов жестко травмировал ногу. Это произошло в Польше. Музыканту тогда вызвали бригаду врачей. Они обработали травмированную конечность и наложили повязку.

Несмотря на это знаменитость продолжил выступать и уже на следующем концерте делал опасные трюки. Видео из такого выступления певец опубликовал в Инстаграм.

Исполнитель получил травму во время благотворительного концерта по городам Европы. Но из-за серьезной травмы артист не стал останавливать концертную деятельность.

Так, судя по кадрам, с травмированной ногой Артем Пивоваров умудрился сделать сальто. Музыкант также прыгал на здоровой ноге по сцене, и даже активно размахивал травмированной ногой во время игры на барабанах. После чего артист продолжил петь и заряжать своей энергией зрителей в зале.

"Cirque du Soleil / Цирк дю солей", - подписал видео Артем Пивоваров.

В комментариях пользователи сети восхитились музыкантом:

"Огненный", "Оххх, вот атмосфера на концертах", "Люблю эту безумную атмосферу", "Зарядилось этим видео на целый день", "Ох пожалуйста, берегитеите себя мне очень было больно на это смотреть, как вы упали из сцены и сломали ногу я была шокирована".

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.

Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.