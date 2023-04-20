Украинский артист Артем Пивоваров на одном из своих благотворительных концертов жестко травмировал ногу. Это произошло в Польше. Музыканту тогда вызвали бригаду врачей. Они обработали травмированную конечность и наложили повязку.
Несмотря на это знаменитость продолжил выступать и уже на следующем концерте делал опасные трюки. Видео из такого выступления певец опубликовал в Инстаграм.
Исполнитель получил травму во время благотворительного концерта по городам Европы. Но из-за серьезной травмы артист не стал останавливать концертную деятельность.
Так, судя по кадрам, с травмированной ногой Артем Пивоваров умудрился сделать сальто. Музыкант также прыгал на здоровой ноге по сцене, и даже активно размахивал травмированной ногой во время игры на барабанах. После чего артист продолжил петь и заряжать своей энергией зрителей в зале.
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"Cirque du Soleil / Цирк дю солей", - подписал видео Артем Пивоваров.
В комментариях пользователи сети восхитились музыкантом:
"Огненный", "Оххх, вот атмосфера на концертах", "Люблю эту безумную атмосферу", "Зарядилось этим видео на целый день", "Ох пожалуйста, берегитеите себя мне очень было больно на это смотреть, как вы упали из сцены и сломали ногу я была шокирована".
Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.
Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.
Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.