На кадрах артисти підспівують нову пісню Alyona Alyona, хтось навіть грає на музичних інструментів.

Українська хіп-хоп та реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я - Олена Савраненко) нещодавно випустила нову ліричну пісню "Не втратимо зв'язок". Це пісня про кохання, яке може існувати всупереч відстані. У кліпі артистка паралельно виконує пісню мовою жестів.

На своїй сторінці в Інстаграмі вона опублікувала відео, на якому українські зірки підспівують їй.

На кадрах артисти підспівують нову пісню Alyona Alyona, хтось навіть грає на музичних інструментів. У відео можна побачити співачку-бандуристку KRUTЬ, співака Володимира Дантеса , одну з найтоповіших українських співачок KOLA та інших.

"Зараз українська музика як ніколи об'єднана, тому що у всіх єдина мета – піднімати бойовий дух та підтримувати моральний стан людей, допомагати їм переживати різні ситуації в житті та мотивувати допомагати ЗСУ. Дуже цінно те, що артисти – це насамперед люди, і завжди можуть залишатись один з одним на зв'язку", - підписала Alyona Alyona відповідне відео.

У коментарях користувачі розчулилися таким відео: "Кайф", "Дуже круто", "Пишаюся своїм плейлистом: дізналася всіх", "Пісня до мурашок у будь-якому виконанні".

Нагадаємо, Alyona Alyona зачитала рядки, близькі кожному українцю.

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