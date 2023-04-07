Як пише Politeka.net, Alyona Alyona - відома українська реп-виконавиця, яка прославилася завдяки своїм хітам "Рибки" та "Голови" з першого альбому. Наразі артистка співпрацює з багатьма українськими зірками, продовжуючи творити. Alyona Alyona, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення активно висвітлює події у своєму блозі.

Не забуває Alyona Alyona і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка поскаржилася на погоду, адже попри 7 квітня випав сніг.

"Погода взяла та все зіпсувала", - написала зірка у публікації.

"Квіти зацвіли, гарні такі, купа була колись... Ну що це робити, ну як ось це жити далі. Дивіться, там теж нарциси зацвіли. Були", - поскаржилася зірка у сторіс на погоду, через яку постраждали квіти.

"Але які щасливі діти тому, що випав сніг", - написала на другому сторисі зірка.

"Але які щасливі там діти просто, у них кайф, вони ліплять сніговиків, вони грають і щойно йшли і казали: "Доброго дня, Alyona Alyona", - сказала зірка.

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