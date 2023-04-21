На кадрах артисты подпевают новой песни Alyona Alyona, кто-то даже играет на музыкальных инструментов.

Украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) недавно выпустила новую лирическую песню "Не втратимо зв’язок". Это песня о любви, которая может существовать вопреки расстоянию. В клипе артистка параллельно исполняет песню на языке жестов.

На своей странице в Инстаграм она опубликовала видео, на котором украинские звезды подпевают ей.

На кадрах артисты подпевают новой песни Alyona Alyona, кто-то даже играет на музыкальных инструментов. В видео можно увидеть певицу-бандуристку KRUTЬ, певца Владимира Дантеса, одну из самых топовых украинских певиц KOLA и других.

"Сейчас украинская музыка как никогда объединена, потому что у всех единственная цель – поднимать боевой дух и поддерживать моральное состояние людей, помогать им переживать разные ситуации в жизни и мотивировать помогать ВСУ. Очень ценно то, что артисты — это прежде всего люди, и всегда могут оставаться друг с другом на связи", - подписала Alyona Alyona соответствующее видео.

В комментариях пользователи умилились таким видео: "Кайф", "Очень круто", "Горжусь своим плейлистом: узнала всех", "Песня до мурашек в любом исполнении".

Напомним, Alyona Alyona зачитала строчки, которые близки каждому украинцу.

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