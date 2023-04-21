Украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) недавно выпустила новую лирическую песню "Не втратимо зв’язок". Это песня о любви, которая может существовать вопреки расстоянию. В клипе артистка параллельно исполняет песню на языке жестов.
На своей странице в Инстаграм она опубликовала видео, на котором украинские звезды подпевают ей.
На кадрах артисты подпевают новой песни Alyona Alyona, кто-то даже играет на музыкальных инструментов. В видео можно увидеть певицу-бандуристку KRUTЬ, певца Владимира Дантеса, одну из самых топовых украинских певиц KOLA и других.
"Сейчас украинская музыка как никогда объединена, потому что у всех единственная цель – поднимать боевой дух и поддерживать моральное состояние людей, помогать им переживать разные ситуации в жизни и мотивировать помогать ВСУ. Очень ценно то, что артисты — это прежде всего люди, и всегда могут оставаться друг с другом на связи", - подписала Alyona Alyona соответствующее видео.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Молниеносных побед не будет": ВСУ не смогут повторить сценарий Харьковского контрнаступления, названа причина
Ненавистница украинских патриотов переехала с Донбасса в Киев: что о ней известно
Часть многоэтажки упала после нового авиаудара: "Руины и утраченные жизни"
"В глубокой стадии разложения": новая трагедия с украинцами потрясла Польшу
В комментариях пользователи умилились таким видео: "Кайф", "Очень круто", "Горжусь своим плейлистом: узнала всех", "Песня до мурашек в любом исполнении".
Напомним, Alyona Alyona зачитала строчки, которые близки каждому украинцу.
Как еще Politeka писала, расстроенная Alyona Alyona показала, что ее расстроило.
Также Politeka сообщала, Alyona Alyona показала, как изменились ее концерты за последние годы.