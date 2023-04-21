Кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська вирішила поділитися віршем із українцями. Зірка опублікувала рядки у своєму Інстаграмі, прочитавши їх на камеру.
"Не боюсь,що земля близько.
Сокіл падає теж як камінь .
Наді мною твій подих низько:
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Я розтанула - не лукавлю .
Не боюсь,що болить в грудях.
Наші губи - гаряча лава .
Наді мною твій подих низько,
Я печуча твоя приправа.
Знов ховався від мене в люди?
Серед них ,,бути як?,,питаєш.
Та самому на світі прісно,
Бо до мене завжди вертаєш", - написала Цибульская.
Фанати, включаючи дружину зірки "Квартал 95" Євгена Кошового Ксенію, поставили тисячі лайків написали коментарі:
"Спасибі Олечка. Аж до мурашок";
"Як добре Олечка, талановита людина, талановита у всьому";
"Аж захотілося романтики";
"Чарівно! Бажаю, щоб ваша половинка завжди любила свою пекучу приправу";
"Оля, то Вами написано вірш? Я щось, мабуть пропустила, Слова залітають у саму душу і так все точно описано";
"Такий фантастичний вірш аж до мурах по шкірі...";
"Дуже хороші вірші можна накласти музику дуже добре буде";
"Дуже хороший вірш. Чекаю на збірку віршів";
"Дуже добре... серце завмерло".
Нагадаємо, Цибульська у плямистій блузі розповіла, якою має бути справжня жінка.
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