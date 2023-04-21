Кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська вирішила поділитися віршем із українцями. Зірка опублікувала рядки у своєму Інстаграмі, прочитавши їх на камеру.

"Не боюсь,що земля близько.

Сокіл падає теж як камінь .

Наді мною твій подих низько:

Я розтанула - не лукавлю .

Не боюсь,що болить в грудях.

Наші губи - гаряча лава .

Наді мною твій подих низько,

Я печуча твоя приправа.

Знов ховався від мене в люди?

Серед них ,,бути як?,,питаєш.

Та самому на світі прісно,

Бо до мене завжди вертаєш", - написала Цибульская.

Фанати, включаючи дружину зірки "Квартал 95" Євгена Кошового Ксенію, поставили тисячі лайків написали коментарі:

"Спасибі Олечка. Аж до мурашок";

"Як добре Олечка, талановита людина, талановита у всьому";

"Аж захотілося романтики";

"Чарівно! Бажаю, щоб ваша половинка завжди любила свою пекучу приправу";

"Оля, то Вами написано вірш? Я щось, мабуть пропустила, Слова залітають у саму душу і так все точно описано";

"Такий фантастичний вірш аж до мурах по шкірі...";

"Дуже хороші вірші можна накласти музику дуже добре буде";

"Дуже хороший вірш. Чекаю на збірку віршів";

"Дуже добре... серце завмерло".

Нагадаємо, Цибульська у плямистій блузі розповіла, якою має бути справжня жінка.

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