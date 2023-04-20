Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. С начала войны артистка начала создавать и публиковать в сети юмористические и жизненные ролики, чтобы поднимать настроение и боевой дух украинцев. Так, в этот раз звезда выложила ролик, в котором рассказала, какой должна быть настоящая женщина.

Как видно, в ролике Оля появилась в домашней обстановке, она наносит макияж. Перед камерой она появилась в модной пятнистой блузе свободного кроя, которая скрыла талию ее волосы собраны в высокий небрежный пучок, а на лице легкий макияж. Она как раз красит губы красной помадой и рассказывает, какой должна быть настоящая женщина.

"Настоящая женщина должна быть, как мед. С одной стороны – мягка и сладкая, а с другой – влип так влип", - кокетливо говорит Цибульская в ролике.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Классный носик".

"Я обожаю ваши выводы".

"Моя вы хорошая и симпатичная".

"Оля, скольких таких можете порекомендовать?".

"Стервы – это одноразовый вариант".

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