Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. С начала войны артистка начала создавать и публиковать в сети юмористические и жизненные ролики, чтобы поднимать настроение и боевой дух украинцев. Так, в этот раз звезда выложила ролик, в котором рассказала о любимых фильмах, когда она на диете.

Как видно, в новом ролике Оля шутки ради примеряла несколько киношных образов, в которых фигурировала еда. Выглядит она комично и как человек, который очень хочет есть. По словам артистки, когда она на диете, все фильмы имеют одинаковый сюжет – о ее любви к тяжелым углеводам.

В подписи к публикации Цибульская написала: "Какой твой любимый фильм? Когда я на диете – все фильмы имеют одинаковый сюжет/ О безответной любви девочки Оли к тяжелым, но очень-очень вкусным углеводам. Поэтому главная премьера 2023 года для меня – выход нового меню с той же курочкой в новой роли блюда и вкуса. Мммм. Любимая актриса моя, главная звезда на аллее славы вкусовых рецепторов".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать веселое видео артистки:

"Это реально смешно".

"Теперь хочу жрать среди ночи".

"Обожаю тебя".

"Реально вкусно".

"Ты невероятная".

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