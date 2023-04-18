Кума Дзидзьо Оля Цибульская рассказала, какая проблема у популярных людей, поделившись кадрами в своем блоге.

Кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская решила поболтать с фанатами и ответить на вопросы. Звезда поделилась несколькими сторис, где рассказала волнующие темы украинцев.

"Почему все так хотят в медийную сферу? И почему люди думают, что это легко?", - написал фанат.

"Мало кто хочет просто в медиа, большинство хочет популярности, ибо думаю, что с ней в руках ты держишь Бога за бороду, а Бреда Питта за крашанки. А с нею, как с деньгами. Чем больше - тем больше ответственности", - написала звезда ответ.

"А сделай так, чтобы бывший не писал?", - написала еще одна фанатка.

"Можно забрать у него ручку. P.S. А еще мужчины очень больно переживают финансовые тригеры. Скажи, что была с ним только через деньги", - ответила артистка фанатке.

"Почему большинство людей суют свой нос в чужие отношения", - спросил еще один фанат.

"Ибо лазя в чужой жизни, критикуя его и обесценивая, личное травмированное его немножко под кайфом и не болит. Кайф проходит и нужно снова полоскать чью-то жизнь, ибо вдруг может запахнуть какашкой, а потом оказалось, что своим", - написала Оля в публикации.

Напомним, Цибульская сравнила Дзидзьо с другими пропавшими из вида артистами

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