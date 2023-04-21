Кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская решила поделиться стихом с украинцами. Звезда опубликовала строки в своем Инстаграм, прочитав их на камеру.

"Не боюсь,що земля близько.

Сокіл падає теж як камінь .

Наді мною твій подих низько:

Я розтанула - не лукавлю .

Не боюсь,що болить в грудях.

Наші губи - гаряча лава .

Наді мною твій подих низько,

Я пекуча твоя приправа.

Знов ховався від мене в люди?

Серед них ,,бути як?,,питаєш.

Та самому на світі прісно,

Бо до мене завжди вертаєш", - написала Цибульская.

Фанаты, включая жену звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксению, поставили тысячи лайкови написали комментарии:

"Спасибо Олечка. Вплоть до мурашек";

"Как хорошо Олечка, талантливый человек,талантливый во всем";

"Аж захотелось романтики";

"Очаровательно! Желаю, чтобы ваша половинка всегда любила свою жгучую приправу";

"Оля, то Вами написан стих? Я что-то, видимо пропустила, Слова залетают в самую душу и так все точно описано";

"Такое фантастическое стихотворение вплоть до муравьев по коже...";

"Очень хорошие стихи можно музыку наложить очень хорошо будет";

"Очень хороший стих. Жду сборник стихов";

"Очень хорошо... сердце замерло".

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