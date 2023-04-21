Кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская решила поделиться стихом с украинцами. Звезда опубликовала строки в своем Инстаграм, прочитав их на камеру.
"Не боюсь,що земля близько.
Сокіл падає теж як камінь .
Наді мною твій подих низько:
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Я розтанула - не лукавлю .
Не боюсь,що болить в грудях.
Наші губи - гаряча лава .
Наді мною твій подих низько,
Я пекуча твоя приправа.
Знов ховався від мене в люди?
Серед них ,,бути як?,,питаєш.
Та самому на світі прісно,
Бо до мене завжди вертаєш", - написала Цибульская.
Фанаты, включая жену звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксению, поставили тысячи лайкови написали комментарии:
"Спасибо Олечка. Вплоть до мурашек";
"Как хорошо Олечка, талантливый человек,талантливый во всем";
"Аж захотелось романтики";
"Очаровательно! Желаю, чтобы ваша половинка всегда любила свою жгучую приправу";
"Оля, то Вами написан стих? Я что-то, видимо пропустила, Слова залетают в самую душу и так все точно описано";
"Такое фантастическое стихотворение вплоть до муравьев по коже...";
"Очень хорошие стихи можно музыку наложить очень хорошо будет";
"Очень хороший стих. Жду сборник стихов";
"Очень хорошо... сердце замерло".
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