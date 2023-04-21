Цього разу в соціальній мережі Інстаграм Марічка Падалко розповіла, що генсек НАТО, Єнс Столтенберг, прибув до Києва вперше з початку повномасштабного російського вторгнення (дивіться відео 2).

Тим часом Данія та Нідерланди планують передати Києву 14 танків Леопард 2, а данці передадуть до кінця року ще 80 танків Леопард 1.

Вчені космічного агентства України зробили припущення, що причиною спалаху в небі, який спантеличив киян минулої ночі, було падіння метеорита Лірид. Вони попереджають, що таке явище може повторитись. Наші повітряні сили підтвердили, що ППО вчора не працювало (див. відео 3).

Курортний сезон в Одесі не відбудеться, оскільки пляжі не відкриватимуться для доступу відпочиваючих.

Депутат Вениславський, представник президента у парламенті, анонсує, що контрнаступ стане несподіваним сюрпризом для окупантів (дивіться відео 5). Однак російські пропагандисти та рядові росіяни становлять ситуацію зовсім інакше (дивіться відео 6 та 7).

Увечері після вибуху у Білгороді утворилася величезна вирва. Попередньо, це сталося через російську ракету, що впала, яка не долетіла до Харкова (дивіться фото 8).

Світовим переможцем конкурсу World Press Photo став Євген Малолєтка – український фотограф, який є автором фотографії з вагітною, яку виносять із розбомбленого пологового будинку у Маріуполі Іриною Калініною. Спочатку померла дитина, згодом і сама Ірина (фото 10)

Український захисник, який втратив ноги на війні, зізнався коханою (відео 1). Його звуть Михайло Варварич. Благодійний фонд переміщенийсолістамиукраїни привіз його до США, де Михайло отримав сучасні протези.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та дочками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, що обурили українців.