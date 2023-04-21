В этот раз в социальной сети Инстаграм Маричка Падалко рассказала, что генсек НАТО, Йенс Столтенберг, прибыл в Киев впервые с момента начала полномасштабного российского вторжения (смотрите видео 2).
Тем временем Дания и Нидерланды планируют передать Киеву 14 танков Леопард 2, а датчане передадут до конца года еще 80 танков Леопард 1.
Ученые космического агентства Украины сделали предположение, что причиной вспышки в небе, которая озадачила киевлян минувшей ночью, было падение метеорита Лирид. Они предупреждают, что такое явление может повториться. Наши воздушные силы подтвердили, что ПВО вчера не работала (смотрите видео 3).
Курортный сезон в Одессе не состоится, так как пляжи не будут открываться для доступа отдыхающих.
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Депутат Вениславский, представитель президента в парламенте, анонсирует, что контрнаступление станет неожиданным сюрпризом для оккупантов (смотрите видео 5). Однако российские пропагандисты и рядовые россияне представляют ситуацию совсем иначе (смотрите видео 6 и 7).
Вечером после взрыва в Белгороде образовалась огромная воронка. Предварительно, это произошло из-за упавшей российской ракеты, которая не долетела до Харькова (смотрите фото 8).
Мировым победителем конкурса World Press Photo стал Евгений Малолетка – украинский фотограф, который является автором фотографии с беременной, которую выносят из разбомбленного роддома в Мариуполе Ириной Калининой. Сначала умер ребенок, впоследствии и сама Ирина (фото 10)
Украинский защитник, потерявший ноги на войне, признался любимой (видео 1). Его зовут Михаил Варварич. Благотворительный фонд revivedsoldiersukraine привез его в США, где Михаил получил современные протезы.
Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.