В этот раз в социальной сети Инстаграм Маричка Падалко рассказала, что генсек НАТО, Йенс Столтенберг, прибыл в Киев впервые с момента начала полномасштабного российского вторжения (смотрите видео 2).

Тем временем Дания и Нидерланды планируют передать Киеву 14 танков Леопард 2, а датчане передадут до конца года еще 80 танков Леопард 1.

Ученые космического агентства Украины сделали предположение, что причиной вспышки в небе, которая озадачила киевлян минувшей ночью, было падение метеорита Лирид. Они предупреждают, что такое явление может повториться. Наши воздушные силы подтвердили, что ПВО вчера не работала (смотрите видео 3).

Курортный сезон в Одессе не состоится, так как пляжи не будут открываться для доступа отдыхающих.

Депутат Вениславский, представитель президента в парламенте, анонсирует, что контрнаступление станет неожиданным сюрпризом для оккупантов (смотрите видео 5). Однако российские пропагандисты и рядовые россияне представляют ситуацию совсем иначе (смотрите видео 6 и 7).

Вечером после взрыва в Белгороде образовалась огромная воронка. Предварительно, это произошло из-за упавшей российской ракеты, которая не долетела до Харькова (смотрите фото 8).

Мировым победителем конкурса World Press Photo стал Евгений Малолетка – украинский фотограф, который является автором фотографии с беременной, которую выносят из разбомбленного роддома в Мариуполе Ириной Калининой. Сначала умер ребенок, впоследствии и сама Ирина (фото 10)

Украинский защитник, потерявший ноги на войне, признался любимой (видео 1). Его зовут Михаил Варварич. Благотворительный фонд revivedsoldiersukraine привез его в США, где Михаил получил современные протезы.

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.