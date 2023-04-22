Українська телеведуча Маша Єфросиніна вирішила побалакати з фанатами. Зірка запропонувала ставити їй запитання у сторіс Інстаграм, де й писала свої відповіді.

"Як могли прийняти, що чоловік військовий і витримуєте його небезпечні відрядження?" - запитав фанат.

"Ви все бачите, що я нічого не пишу і не розповідаю на цю тему. У мене таке вперше. Тобто, я зазвичай, якщо не хочу про це говорити, можу це якось вербально обернути на загальні слова. мною трапилася психологічна контузія: у мене всередині оселився начебто акваріум з вибухівкою, коли я його похитую, він вибухне, і мені, здається, буде фізичний кінець, бо виявилося, що я ніколи не знала по-справжньому, що таке страх, але це було непохитне. рішення мого чоловіка. Тому я його прийняла. Але говорити поки не можу, хоча знаю, що сотні тисяч жінок чекають від мене підтримки, бо відчуває те саме", - написала Єфросиніна і поділилася скрином розмови з чоловіком.

"Я б ревіла від щастя і просила б обійняти вас", - написала українка, розповідаючи, що зробила б, якби зустріла Машу.

"Це, до речі, нове абсолютно явище в моєму публічному житті - майже всі жінки, яких я зустрічаю протягом великої війни, де б не була, обіймають мене і плачуть. Це неймовірно тепло і зворушливо! Я вдячна долі за це..." , - відповіла зірка.

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