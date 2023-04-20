Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина решила поделиться новым отрывком из своего последнего интервью. Однако в сети видео вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей.

««Я хочу прожить счастливо свою собственную жизнь!» - этот монолог Бородиной является самым цитируемым в ваших сториз с отметками. Лера очень по-своему дала анализ этой на первый взгляд банальной фразе. Но сегодня, если разобраться, в ней и есть весь смысл» - написала Ефросинина.

Украинцы же подметили, что им неприятно слушать, как две женщины, проживая уже год за границей и имея достаточно средств, недовольны жизнью и даже «ноют»:

«Я хочу прожить свою жизнь счастливо…. А кто не желает? Кошка хочет, мышка хочет… такое что-то невнятное женщина наговорила((( не понравилось); Так и не смогла посмотреть две успешные женщины, и в течение этого интервью одно нытье. С Олей Поляковой тоже о войне есть, например, но это без такого надрыва, который ни к чему;

Важная тема, о которой постоянно людям нужно напоминать, спасибо; понравилось бы, но вы сидите за границей год и ноете, как вам плохо, с деньгами и детьми сидите!».

Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.