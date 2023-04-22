Украинская телеведущая Маша Ефросинина решила поболтать с фанатами. Звезда предложила задавать ей вопросы в сторис Инстаграм, где и писала свои ответы.

"Как могли принять, что муж военный и выдерживаете его опасные командировки?", - спросил фанат.

"Вы все видите, что я ничего не пишу и не рассказываю на эту тему. У меня такое впервые. То есть, я обычно, если не хочу об этом говорить, могу это как-то вербально обернуть в общие слова. Но тут такая со мной случилась психологическая контузия. У меня внутри поселился вроде аквариум со взрывчаткой, если я его поколыхаю, он взорвется, и мне, кажется, будет физический конец. Ибо оказалось, что я никогда не знала по настоящему, что такое страх. Но это было непоколебимое решение моего мужа. Поэтому я его приняла. Но говорить пока не могу, хотя знаю, что сотни тысяч женщин ждут от меня поддержки, ибо чувствует тоже самое", - написала Ефросинина и поделилась скрином разговора с мужем.

"Я бы ревела от счастья и просила бы обнять вас", - написала украинка, рассказывая, что бы сделала, если бы встретила Машу.

"Это, кстати, новое абсолютно явление в моей публичной жизни - почти все женщины, которых я встречаю на протяжении большой войны, где бы не была, обнимают меня и плачут. Это невероятно тепло и трогательно! Я благодарна судьбе за это...", - ответила звезда.

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