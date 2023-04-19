Телеведущая Маша Ефросинина отказывается говорить о своей сестре Лизе Ющенко, живущей в России, и считает, что ей не нужно оправдываться за ее выбор. Несмотря на это, ведущая была честна, отвечая на вопрос в интервью для LIGA.net, связанный с тем, должна ли она нести ответственность за действия своей сестры.

Ефросинина подчеркнула, что она не может отвечать за действия другого человека, даже если это ее родная сестра. Она считает, что она может ответить только за своих детей и даже не может гарантировать за поступки своей 20-летней дочери. Ефросинина удивляется, почему ее критикуют из-за действий ее сестры, и не понимает, по какой причине получает негативные комментарии в свой адрес.

"А как я могу нести ответственность за действия женщины, которой 37 лет, у которой своя семья, своих двоих детей? Ну конечно нет! Любой умный человек поймет, что нет".

Таким образом, Маша Ефросинина не считает, что она должна нести ответственность за действия своей сестры, и не понимает по какой причине ее критикуют из-за этого.

Ранее на своей странице в Instagram Мария Ефросинина поделилась мыслью о том, что полномасштабная война стерла "цикличность" между хорошим и плохим.

Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.