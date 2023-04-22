Ведущая Маша Ефросинина показала трендовый образ от украинских дизайнеров и призналась, почему это стильно.

Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина показала, что сейчас может привлечь больше всего. Несмотря на активную работу, о себе тоже забывать не стоит и надо уделять много времени своим вкусам, по мнению артистки.

«Почему-то сейчас особое удовольствие – носить украинскую одежду!» - написала ведущая. На кадрах она предстала в классическом брючном костюме, который подчеркнул стройность ее фигуры и все без лишних акцентов.

При этом укладка и обычный макияж только освежили представленный деловой образ:

«Только вчера приобрела у Испании украинские бренды! Может быть, наша миссия сегодня помогать нашей стране, будучи в Европе; Потому что украинская одежда это любовь; Непревзойденная;

Шикарный костюм; Вам очень хорошо; Это любовь по таким ценам, что капец дорого; цены разные!) Есть, конечно, и заоблачные, и возможно все найти согласно своему бюджету».

Ранее Ведущая решила поделиться новым отрывком из своего последнего интервью. Однако в сети видео вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей.

Украинцы же подметили, что им неприятно слушать, как две женщины, проживая уже год за границей, недовольны жизнью и даже «ноют»: «Так и не смогла посмотреть две успешные женщины, и в течение этого интервью одно нытье; Но вы сидите за границей год и ноете, как вам плохо, с деньгами и детьми сидите!».

Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.