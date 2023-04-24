У новій фотосесії української співачки вдалося звернути увагу на те, як сильно змінилася зірка. Якщо нещодавно вона зізналася, що важко худла через різні методи, які піарили в мережі, то тепер знайшла оптимальний для своєї постаті та здоров'я підхід.

Зірка позувала в нижній білизні чорного кольору, білому халаті з махри та на високих підборах. На знімках Тіна сидить на стільці та ефектно виставляє ноги вперед, перехрестивши їх один на одному. На одному з фото вона дивиться задумливо убік, а на іншому широко посміхається в камеру.

"Я зцілюю себе силою віри і думки. Прощаю всіх і приймаю у своє серце. Я немов чиста квітка лотоса, яка є символом прозріння та духовного просвітлення. Я як мед і вітер, як водоспад і птах, що уособлює красу та нескінченність природи" – пише зірка.

У мережі поділилися думкою:

«Фото надихаючі))) дуже подобається, що ви на них виглядаєте досвідченою та красивою 😍; Ці кадри як із голлівудських фільмів; Без усіх цих зайвих омолоджень – а просто – гарна жінка;

Ми – мистецтво природи… Цікаво, що там у кліпі буде? Квіти з вас уже росли. Тепер буде сосновий ліс?))); зразок жіночої краси та ніжності».

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