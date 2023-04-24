В новой фотосессии украинской певицы удалось обратить внимание на то, как сильно преобразилась звезда. Если недавно она призналась, что тяжело худела из-за различных методов, которые пиарили в сети, то теперь нашла оптимальный для своей фигуры и здоровья подход.

Звезда позировала в нижнем белье черного цвета, белом халате из махры и на высоких каблуках. На снимках Тина сидит на стуле и эффектно выставляет ноги вперед, перекрестив их друг на друге. На одном из фото она смотрит задумчиво в сторону, а на другом улыбается широко в камеру.

"Я исцеляю себя силой веры и мысли. Прощаю всех и принимаю в свое сердце. Я словно чистый цветок лотоса, который является символом прозрения и духовного просветления. Я как мед и ветер, как водопад и птица, что олицетворяет красоту и бесконечность природы" – пишет звезда.

В сети поделились мнением:

«Фото вдохновляющие))) очень нравится, что вы на них выглядите опытной и красивой😍; Эти кадры как из голливудских фильмов; Без всех этих лишних омолаживаний - а просто - красивая женщина;

Мы – искусство природы… Интересно, что там в клипе будет? Цветы из вас уже росли.. Теперь будет сосновый лес?))); эталон женской красоты и нежности».

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