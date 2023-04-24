В новой фотосессии украинской певицы удалось обратить внимание на то, как сильно преобразилась звезда. Если недавно она призналась, что тяжело худела из-за различных методов, которые пиарили в сети, то теперь нашла оптимальный для своей фигуры и здоровья подход.
Звезда позировала в нижнем белье черного цвета, белом халате из махры и на высоких каблуках. На снимках Тина сидит на стуле и эффектно выставляет ноги вперед, перекрестив их друг на друге. На одном из фото она смотрит задумчиво в сторону, а на другом улыбается широко в камеру.
"Я исцеляю себя силой веры и мысли. Прощаю всех и принимаю в свое сердце. Я словно чистый цветок лотоса, который является символом прозрения и духовного просветления. Я как мед и ветер, как водопад и птица, что олицетворяет красоту и бесконечность природы" – пишет звезда.
В сети поделились мнением:
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Повышение тарифов на электроэнергию для населения: украинцы отреагировали
Любимица Вакарчука Кристина Соловий рассказала о гибели известного артиста: "Больно сейчас смотреть..."
"Теперь она не сможет иметь детей": казах спас маленькую украинку, над которой издевались русские
Концерт Павлика отменен, жена обратилась к украинцам: "Мне больно об этом говорить..."
«Фото вдохновляющие))) очень нравится, что вы на них выглядите опытной и красивой😍; Эти кадры как из голливудских фильмов; Без всех этих лишних омолаживаний - а просто - красивая женщина;
Мы – искусство природы… Интересно, что там в клипе будет? Цветы из вас уже росли.. Теперь будет сосновый лес?))); эталон женской красоты и нежности».
Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.
Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.
Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.