Артистка Ірина Федишин втратила на фронті рідну людину - двоюрідного брата Романа Климковича. Побратими загиблого Романа надіслали його рідним кадри, на яких потрапив момент підготовкки до бою, я в якому він і загинув.

«Останнє відео, яке скинули побратими, коли ти збирався з хлопцями в той бій. Ти йдеш, і, навіть, тут, як завжди – посміхаєшся», - прокоментувала Федишин кадри.

Співачка поділилася цим відео у своїх соцмережах в день, коли Роман мав святкувати день нарождення.

«З Днем Народження, мій братику Ромчику …. Тобі сьогодні 34 … Дуже тебе люблю і дуже за тобою сумую. Не можу змиритися …. Ти наш Ангел! Наш Герой! Вічна тобі пам’ять і Царство Небесне».

У коментарях до відео українці висловлюють Ірині Федишин і її родині співчуття.

«Як боляче житти, гинуть хлопці які дійсно вміють любити все і всіх. Коли це все закінчиться. Співчуття. Вічна пам'ять герою»,

«Цвіт нації гине. Чому так? Чому ми платимо таку дорогу ціну за волю?»,

«Вічна пам'ять... Непоправима втрата... Рідним співчуття... Подяка, Низький уклін за Сина України...».

Брат співачки Ірини Федишин загинув у бою під Соледаром (Бахмутський напрямок) в Донецькій області.

Йому було всього 34 роки.

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