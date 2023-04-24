Артистка Ирина Федишин потеряла на фронте родного человека – двоюродного брата Романа Климковича. Побратимы погибшего Романа прислали его родным кадры, на которых попал момент подготовки к бою, я в котором он и погиб.

«Последнее видео, которое бсросили побратимы, когда ты собирался с ребятами в тот бой. Ты идешь, и даже здесь, как всегда – улыбаешься», - прокомментировала Федишин кадры.

Певица поделилась этим видео в своих соцсетях в день, когда Роман должен был отмечать день рождения.

«С Днем Рождения, мой братик Ромчик…. Тебе сегодня 34… Очень тебя люблю и очень по тебе скучаю. Не могу смириться…. Ты наш Ангел! Наш герой! Вечная тебе память и Царство Небесное».

В комментариях к видео украинцы выражают Ирине Федишин и ее семье соболезнования.

«Как больно жить, погибают ребята, которые действительно умеют любить все и всех. Когда это все кончится. Соболезнования. Вечная память герою»,

«Цвет нации гибнет. Почему так? Почему мы платим такую ​​дорогую цену за свободу?»,

«Вечная память... Непоправимая потеря... Родным сочувствие... Благодарность, Низкий поклон за Сына Украины...» .

Брат певицы Ирины Федишин погиб в бою под Соледаром (Бахмутское направление) в Донецкой области.

Ему было всего 34 года.

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