Артистка Ирина Федишин потеряла на фронте родного человека – двоюродного брата Романа Климковича. Побратимы погибшего Романа прислали его родным кадры, на которых попал момент подготовки к бою, я в котором он и погиб.
«Последнее видео, которое бсросили побратимы, когда ты собирался с ребятами в тот бой. Ты идешь, и даже здесь, как всегда – улыбаешься», - прокомментировала Федишин кадры.
Певица поделилась этим видео в своих соцсетях в день, когда Роман должен был отмечать день рождения.
«С Днем Рождения, мой братик Ромчик…. Тебе сегодня 34… Очень тебя люблю и очень по тебе скучаю. Не могу смириться…. Ты наш Ангел! Наш герой! Вечная тебе память и Царство Небесное».
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Есть погибшие: россияне атаковали авиабомбами сразу четыре области
"Будет глубокий кризис и смена власти": назван "триггер", который подтолкнет россию к расколу
Оккупанты бросили в бой экспериментальные подразделения "Шторм": что украинцам нужно о них знать
У путина подготовлен важный указ, на что могут решиться в рф: "Если контрнаступление ВСУ будет успешным..."
В комментариях к видео украинцы выражают Ирине Федишин и ее семье соболезнования.
«Как больно жить, погибают ребята, которые действительно умеют любить все и всех. Когда это все кончится. Соболезнования. Вечная память герою»,
«Цвет нации гибнет. Почему так? Почему мы платим такую дорогую цену за свободу?»,
«Вечная память... Непоправимая потеря... Родным сочувствие... Благодарность, Низкий поклон за Сына Украины...» .
Брат певицы Ирины Федишин погиб в бою под Соледаром (Бахмутское направление) в Донецкой области.
Ему было всего 34 года.
Напомним, Анатолий Анатолич метко подколол россиян одним роликом.
Также сообщалось, что оборвалась жизнь украинского актера-красавца.
Кроме того, Politeka.net писала, что в боях за Украину погиб молодой артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец.