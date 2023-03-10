Відома українська співачка Ірина Федишин, яка нещодавно втратила на війні свого двюрідного брата, повідомила про нову трагедію.

На своїй сторінці в Instagram Ірина Федишин поділилася сумною історією. У лютому артистка допомогла зі збором коштів на авто для військових на запит одного захисника з передової Миколи Макаревича з позивним «Лютий». Автівку вдалося швидко придбати і вже 23 лютого вона була у хлопців на передовій, на бахмутському напрямку.

"Через 6 днів, 2 березня, Микола прислав відео і повідомив, що авто потрапило під обстріл(. Але встигло попрацювати на порятунок та евакуацію побратимів. Побачивши повідомлення, я відповіла, що ми дамо ще автомобіль і запитала «чи усі живі?». Відповідь затримувалася і не надходила… 8 березня волонтери мені повідомили, що 4 березня Микола загинув …….. 💔😭 Світла пам’ять Миколі Макаревичу", — пише співачка.

"Лютому" нещодавно виповнилося 35 років, він був командиром роти, 125 бригада, пішов добровольцем.

"Щирі співчуття рідним. У Миколи залишилися дружина, 4-річний синочок, батьки. Спочивай з Богом, Герою України 🙏 p.s.: у відео мій дзвінок до Миколи, зібрала скріни переписок, відео, яке прислав Микола, як понівечило авто після бою. Коли загинув мій брат, Микола писав мені слова підтримки. Скрін у відео. Сьогодні тими словами хочу підтримати рідних «Герої не вмирають»! 🙏", — наголосила Ірина Федишин.

Нагадаємо, що Ірина Федишин показала, куди поїхала, та несподівано звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, відома українська співачка показала, як окупанти знівечили авто.

Також Politeka писала, що Федишин після скандалів похизувалася, як із Дзідзьо та Пономарьовим запалила в Італії.