Ведучий Анатолій Анатолій з гумором показав типову підтримку росіян, виводячи українців тим самим на емоції

Популярний шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч поділився гуморним роликом, що стосується останнього скандального виступу Кіркорова - затятого прихильника політики Росії.

Як відомо, російський артист уже давно розпочав свої експерименти із зовнішністю. Він з'явився на різних шоу з довгим білим волоссям та блакитними контактними лінзами.

А нещодавно Кіркорова публічно висміяли за безглуздий костюм із явно накладними сідницями. Раніше артист навіть звернувся до хірурга, щоб сильно схуднути, тому відео його останнього виступу вразило багатьох колег.

У соціальних мережах почалися припущення, що він зробив ще одну операцію, але можливо, що він використовував накладки. Анатолій Анатолич вирішив обіграти ролик по-своєму, ніж порадував українців.

«Вибачте. Не втримався. Не дивитися до кінця, тому що не зможете це розглянути 😁 Все пізнається в порівнянні 🙈» - заявив Анатолій.

У мережі почали висловлюватися у відповідь:

«Фу, я не очікувала такого різкого переходу; А той сивий уже з імплантами на за*ніці forever young😂; Ще один доказ, що росіяни – це окрема планета, що знаходиться далеко від цивілізації!; Кіркорова "глядачі" самі вже плюються;

Нехай насолоджуються. А співак Imagine Dragons в жодне порівняння не йде з тим опудалом; Іспанський сором за Кіркорова; Це ж якого розміру буде лікарня, якщо їх усіх туди запхнути?».

Нагадаємо, що Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

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