Юрій Ткач, відомий український комік та актор, який активно підтримує українських захисників та бере участь у нових проектах, висловився про особисте в інтерв'ю. В ефірі Сніданок із 1+1 артист розповів не лише про сімейний побут.

У артиста поцікавилися, чи він із дочкою обговорює питання, що стосуються того, що відбувається в країні.

«Вона абсолютно у темі, якщо так можна сказати. Вона в курсі, коли тривають, коли йде серена, коли треба йти в укриття і коли можна виходити. У них у школі є певне укриття з товстими стінами та дверима. І уроки там проходять. Тож дочка знає, що в нас війна.

Ці теми подаємо у дитячому форматі. Намагаємося не дуже травмувати, не нагнітати. Вона реагує на це спокійно» – каже Юрій.

Раніше Ткач розповів, як один із бійців ЗСУ попросив Ткача передати подарунок його синові - новенькій гітарі. Гуморист відразу ж почав шукати інструмент для маленького хлопчика, і за кілька днів знайшов і відправив гітару. Боєць був дуже вдячний за допомогу та розповів Ткачу, що він не може порадувати свого сина особисто, бо перебуває на передовій у бою з окупантами.

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