Юрий Ткач, известный украинский комик и актер, который активно поддерживает украинских защитников и участвует в новых проектах, высказался о личном в интервью. В эфире Сніданок с 1+1 артист рассказал не только про семейный быт.

У артиста поинтересовались, обсуждает ли он с дочерью вопросы, касающиеся происходящего в стране.

«Она абсолютно в теме, если так можно сказать. Она в курсе, когда идут тревоги, когда идет серена, когда надо идти в укрытие и когда можно выходить. У них в школе есть определенное укрытие с толстыми стенами и дверьми. И уроки у них там проходят. Поэтому дочь знает, что у нас война.

Эти темы подаем в детском формате. Стараемся не очень сильно травмировать, не нагнетать. Она реагирует на это спокойно» - говорит Юрий.

Ранее Ткач рассказал, как один из бойцов ВСУ попросил Ткача передать подарок его сыну - новенькую гитару. Юморист сразу же принялся искать инструмент для маленького мальчика, и через несколько дней нашел и отправил гитару. Боец был очень благодарен за помощь и рассказал Ткачу, что он не может порадовать своего сына лично, потому что находится на передовой в бою с оккупантами.

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