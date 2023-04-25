Катерина Осадча, яка з перших місяців вторгнення займається пошуком зниклих українців, не змогла мовчати та відреагувала на цю новину.

Українська телеведуча та волонтерка Катерина Осадча на своїй сторінці в Інстаграм-Сториз відреагувала на дивний заклик Червоного Хреста.

Українці за понад рік війни звикли до того, що ця організація виявилася практично марною, як у миротворчих місіях, так і допомоги полоненим у росії українцям. Але, схоже, вони все ще можуть здивувати своїми парадоксальними діями та заявами.

Зокрема, Червоний хрест закликав геймерів не чинити військових злочинів в іграх. Це означає, що гравцям радять грати "за правилами": не добивайте поранених ворогів; не націлюйтеся і не чиніть насильницьких дій проти NPC; не націлюйтесь на цивільні споруди; допомагайте аптечками всім.

Тобто замість того, щоб займатися справді чимось важливим, Червоний хрест вирішив повчити геймерів. Катерина Осадча, яка з перших місяців вторгнення займається пошуком зниклих українців, не змогла мовчати та відреагувала на цю новину.

"Скажіть, що це жарт. Кампанія протидії військовим злочинам у комп'ютерних іграх? Може розберемося з реальним світом? Відвідаємо полонених? Досягнемо листування та обставин цивільного полону? Легше грати у відеоігри, звичайно!", - поділилася своїм обуренням Катерина Осадча.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулися до українців після російських обстрілів.