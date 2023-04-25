Катерина Осадчая, которая с первых месяцев вторжения занимается поиском пропавших украинцев, не смогла молчать и отреагировала на эту новость.

Украинская телеведущая и волонтер Катерина Осадчая на своей странице в Инстаграм-Сториз отреагировала на странный призыв Красного Креста.

Украинцы за более чем год войны привыкли к тому, что эта организация оказалась практически бессполезной, как в миротворческих миссиях, так и помощи пленным в россии украинцам. Но, похоже они все еще могут удивить своими парадоксальными действиями и заявлениями.

В частности, Красный крест призвал геймеров не совершать военных преступлений в играх. Это означает, что игрокам советуют играть "по правилам": не добивайте раненых врагов; не нацеливайтесь и не совершайте насильственных действий против NPC; не нацеливайтесь на гражданские постройки; помогайте аптечками всем.

То есть вместо того, чтобы заниматься действительно чем-то важным, Красный крест решил поучить геймеров. Катерина Осадчая, которая с первых месяцев вторжения занимается поиском пропавших украинцев, не смогла молчать и отреагировала на эту новость.

"Скажите, что это шутка. Кампания противодействия военным преступлениям в компьютерных играх? Может разберемся с реальным миром? Посетим пленных? Добьемся переписки и обстоятельств гражданского плена? Легче играть в видеоигры, конечно!", - поделилась своим негодованием Катерина Осадчая.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.