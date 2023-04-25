Актриса Катя Нікітіна , зірка "Жіночого кварту", поділилася з українцями своєю проблемою. Знаменитість опублікувала сторіс в Інстаграм, де звернулася до українців за допомогою.

"Друзі, можливо, хтось підкаже лікаря, щоб перевірити голову. Як би це дивно не звучало, болить голова вже третій день. А поки лікуюся кішкою", - написала Нікітіна.

"Дякую, лікарі вже не потрібні. Тут все зрозуміло", - написала Катя та показала новину.

"Магнітні бурі будуть тривати протягом кількох місяців. Це пов'язано з плямами на Сонці. Бурі викликатимуть навіть негативні на енергосистемах, а супутники з орбіти можуть падати на землю. Коротше кажучи, голова болітиме в нас буде довго", - прозвучало в новині.

Варто відзначити, що Катя Нікітіна - відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно навіть здобула медати від головнокомандувача Валерія Залужного.

"Маю за честь отримати це посвідчення і нагрудний знак. Дякую всім, хто допомагає в тилу. Обіцяю ніколи не зупинятися. А всім бажаю знаходити в собі сили і продовжувати робити все для нашої якнайшвидшої перемоги", - написала зірка в публікації, де показала нагороду .

Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" показала, як потрібно відпрацьовувати у жіночій збірній України.

А ще Politeka писала, що Нікітіна з "Жіночого кварталу" вирушила до розташування жіночої збірної України з футболу.

Також Politeka повідомляла, що зірка "Жіночого кварталу" зізналася, чому її зовнішній вигляд не відповідає реальному стану.



