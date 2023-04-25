Актриса Катя Никитина, звезда "Женского кварта", поделилась с украинцами своей проблемой. Знаменитость опубликовала сторис в Инстаграм, где обратилась к украинцам за помощью.

"Друзья, возможно кто-то подскажет врача, чтобы проверить голову. Как бы это странно не звучало, болит голова уже третий день. А пока лечусь кошкой", - написала Никитина.

"Спасибо, врачи уже не нужны. Тут все понятно", - написала Катя и показала новость.

"Магнитные бури будут продолжаться на протяжении нескольких месяцев. Это связано с пятнами на Солнце. Бури будут вызывать даже негативные на энергосистемах, а спутники с орбиты могут падать ьна землю. Короче говоря, голова болеть у нас будет долго", - прозвучало в новости.

Стоит отметить, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стало звездой "Женского квартала". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно даже получила медать от главнокомандующего Валерия Залужного.

"Имею за честь получить это удостоверение и нагрудный знак. Спасибо всем, кто помогает в тылу. Обещаю никогда не останавливаться. А всем желаю находить вв себе силы и продолжать делать все для нашей скорейшей победы", - написала звезда в публикации, где показала награду.

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