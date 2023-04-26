Художня гімнастка Ганна Різатдінова , яка виборола бронзу на Олімпійських іграх, вирішила поділитися своїм досвідом. Спортсменка опублікувала відповідну посаду у своєму Істаграмі, розповівши українцям про складнощі.

"Як стати чемпіонкою? Питання, яке найчастіше задають як батьки, так і діти. Кожен майбутній спортсмен, який вперше приходить на тренування, хоче стати чемпіоном, особливо олімпійським, адже медаль Олімпійських ігор — це найвище визнання, Оскар у світі спорту. Усі запитують Але, оглядаючись на свій шлях, я б переформулювала це питання на “На які страждання та жертви ти готова піти заради своєї мрії? Дуже часто фразу «я хочу стати чемпіонкою» діти до кінця не розуміють, адже вони ще не знають, чого вони насправді хочуть. Це бажання здебільшого обґрунтоване батьківськими амбіціями чи прагненням бути класним та модним.”, - написала Різатдінова у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Богиня! Саме так виглядає досконалість! Ви втілення пишноти!";

"Ти супер гарна";

"Яка розкішна";

"Яка гарна".

Напомним, Ризатдинова из "Танців з зірками" разоткровенничалась о болезни

А ще Politeka повідомляла, що Різатдінова з "Танців зі зірками" влаштувала дефіле серед парку.

Також Politeka писала, що Різатдінова з приголомшливою розтяжкою показала, як зав'язує шнурки



