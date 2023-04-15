Популярная украинская спортсменка, серебренная призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая в сезоне 2019 года принимала участие в шоу "Танців з зірками", чатсо делится со своей аудиторией яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в профиле видео, на котором показала, как завязывает шнурки, и сверкнула роскошной растяжкой.

Как видно, в ролике Анна запечатлена в интересной локации, видимо, за границей, где она сейчас живет. Перед камерой девушка появилась в стильном спортивном наряде – узких черных велосипедках и яркой оранжевой кофте с капюшоном. Ее волосы собраны в аккуратный пучок, а на лице легкий макияж.

В ролике Ризатдинова делает слаженное уверенное движение – растянув шпагат на забор и невинно завязывает шнурки на кроссовке. А затем так же легко и просто становится обратно на землю. Выглядит это очень впечатляюще, учитывая невероятную гибкость спортсменки.

В подписи к публикации Аня ничего не написала, зато поклонники принялись комментировать ее новое видео:

"Ну да конечно круто. Надо было и второй кроссовок завязать, ну если удобно, то можно и так".

"Испания".

"Я тоже так делаю".

"Огонь".

"Просто вау".

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