Популярная украинская спортсменка, серебренная призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая в сезоне 2019 года принимала участие в шоу "Танців з зірками", чатсо делится со своей аудиторией яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в профиле видео, на котором показала, как завязывает шнурки, и сверкнула роскошной растяжкой.
Как видно, в ролике Анна запечатлена в интересной локации, видимо, за границей, где она сейчас живет. Перед камерой девушка появилась в стильном спортивном наряде – узких черных велосипедках и яркой оранжевой кофте с капюшоном. Ее волосы собраны в аккуратный пучок, а на лице легкий макияж.
В ролике Ризатдинова делает слаженное уверенное движение – растянув шпагат на забор и невинно завязывает шнурки на кроссовке. А затем так же легко и просто становится обратно на землю. Выглядит это очень впечатляюще, учитывая невероятную гибкость спортсменки.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Ситуация резко накалилась на двух направлениях фронта, что известно: "Противник подтягивает резервы"
Контрнаступление ВСУ могут остановить несколько факторов, кроме россии: "Иначе мы даже не будем начинать"
"Еще более опасные, чем российские ракеты": украинцев предупредили о новой угрозе со стороны рф
Стихийное бедствие набирает обороты, под угрозой целые районы: "Подготовьте ценные вещи и документы"
В подписи к публикации Аня ничего не написала, зато поклонники принялись комментировать ее новое видео:
"Ну да конечно круто. Надо было и второй кроссовок завязать, ну если удобно, то можно и так".
"Испания".
"Я тоже так делаю".
"Огонь".
"Просто вау".
Напомним, "Девочка, 44 годика": Великий из "Квартал 95" взорвал сеть пародией на скандальное интервью запроданки Лорак.
Как сообщала Politeka, "Я поняла, что…": Каминская из "НеАнгелов" в тигровых лосинах на насмешила украинцев.
Также Politeka писала, что "Заряжала всех": Мисс Украина-Вселенная Неплях пришла на популярное шоу и произвела фурор.