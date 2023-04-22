Украинская олимпийская призерка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", решила поделиться рассказом о своей болезни. Звезда опубликовала кадры в Инстаграм, рассказав подробности.
"Я вам раньше рассказывала о том, что у меня была операция на диастаз и пупочную грыжу.
Эти проблемы успешно исчезли из моей жизни, а вот дряблость кожи нет. В клиниках сейчас огромный спектр услуг, поэтому согласитесь «глаза разбегаются» от мысли – какую процедуру выбрать и какая действительно поможет. Я хочу поделиться с вами, топ 3 процедурами для укрепления кожи, которые используют в комплексе:
-EmTone BTL – синергия акустической энергии и радиочастотного лифтинга-уплотняет кожу, укрепляет мышцы, уменьшает целлюлит.
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Курс 8 процедур 2 раза в неделю
-Fractora+Morpheus – игольчатый RF сокращает кожу до 40%! Курс 4 процедуры 1 раз в 2-4 недели.
- Ultraformer – сокращает кожу, связки и уменьшает объем подкожно-жировой клетчатки", - написала Ризатдинова в публикации.
Украинцы поставили сотни отметок нравится под публикацией и написали несколько комментариев:
"У вас всегда классные и полезные советы по уходу...";
"Люблю".
Напомним, Ризатдинова з "Танців з зірками" устроила дефиле посреди парка, фото
А еще Politeka сообщала, что Ризатдинова с потрясающей растяжкой показала, как завязывает шнурки
Также Politeka писала, что Анна Ризадинова из "Танці з зірками" за границей пожаловалась на проблемы