Художественная гимнастка Анна Ризатдинова, которая выборола бронзу на Олимпийских играх, решила поделиться своим опытом. Спортсменка опубликовала соответствующий пост в своем Истаграм, рассказав украинцам о сложностях.

"Как стать чемпионкой? Вопрос, который чаще всего задают как родители, так и дети. Каждый будущий спортсмен, впервые приходящий на тренировку, хочет стать чемпионом, особенно олимпийским, ведь медаль Олимпийских игр — это высшее признание, Оскар в мире спорта. Все спрашивают, что нужно сделать для получения этой награды. Но, оглядываясь на свой путь, я бы переформулировала этот вопрос на "На какие страдания и жертвы ты готова пойти ради своей мечты? Очень часто фразу «я хочу стать чемпионкой» дети до конца не понимают, они ведь еще не знают, чего они на самом деле хотят. Это желание в основном обосновано родительскими амбициями или стремлением быть классным и модным.", - написала Ризатдинова в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Богиня! Именно так выглядит совершенство! Вы воплощение великолепия!";

"Ты супер красивая";

"Какая роскошная";

"Какая красивая".

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