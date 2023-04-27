Оля Полякова заявила, що не визнає спроби жінок повністю прийняти себе такими, якими вони є.

Співачка Оля Полякова разом із Машею Єфросініною вирішили обговорити під час останнього випуску "Дорослих дівчаток" досить некомфортну тему - тему старіння, краси та спроб бути молодшою, ніж здається в ефірі. Під час випуску поділилися артистки та своїм досвідом (щоб подивитися випуск, доскролльте сторінку до кінця).

Полякова чесно заявила, що проти "абсолютного прийняття себе", хоча зараз це дуже модно.

"Зараз ви може набігти мені в коментарях і говоритимете: вас же дивляться молоденькі дівчата, вони ж і так не приймають себе ще більше! Ні, дорогі мої, я не говорю про розлади".

Я не говорю про анорексію. Я ніколи не страждала на анорексію, так, я була трохи жирною - пару років була схожа така і нічого страшного. Схудла. Треба, якщо ви хочете добре зберігатися, ви насамперед маєте себе полюбити.

Якщо ви курите - це шкода для вашої шкіри, вона не буде як раніше після того, як зійде опухлість через алкоголь. Якщо ви їсте багато калорійної їжі, ви і будете одужувати. А коли схуднете – все буде помітно. Все відіб'ється на вашій шкірі, вже не той колаген буде. Потрібно любити себе, дбати про себе вчасно» - поділилася Полякова.

Вона додала, що робота над собою має бути завжди, адже це відображення твого стану.

Нагадаємо, Єфросиніна від душі посміялася над Поляковою із зайвою вагою.

А ще Politeka повідомляла, що Полякова представила ще одну українську пісню та поділилася своєю мрією

Також Politeka писала, що Полякова розповіла про хворобу Винника, українці відреагували