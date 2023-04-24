Популярная украинская певица Оля Полякова с начала полномасштабной войны публично спалила свой сценический кокошник и взяла курс на украинизацию. Звезда начала выпускать новые песни на украинском языке, а также начала работать над переводом старых хитов на украинский язык. Уже к 8 марта артистка подготовила новую полностью украинскую программу и дала большой концерт в Киеве.

Так, в своем Instagram Оля опубликовала видеофрагмент с того концерта, на котором исполнила трогательную новую песню "Вишні". В ролике видно, что на сцену артистка вышла в роскошном образе с белым платьем и короной на голове. А своим пением Оля растрогала поклонников до слез.

В подписи к публикации Полякова написала: "Я очень-очень хочу, чтобы пришла весна, закончился этот февраль и зацвели вишни, и чтобы у нас была снова мирная красивая весна! А она обязательно наступит! Автор слов и музыки: Ольга Бажана".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео звезды:

"Моя любимая".

"Какая она хорошая".

"Необычайно. Слушаю и плачу".

"Классная песня".

"Так трогательно. Красивая песня".

"Очень хорошая песня, особенно в вашем исполнении. Большое спасибо. Вы вдохновляете своим голосом и не даете отчаяться".

"Оля, спасибо, что перешли на украинский язык, появились новые хиты на родном языке".

"Обязательно будет весна. И будет все хорошо, будет вся Украина!".

Напомним, "Делаем, но не говорим об этом": Цибульская насмешила неожиданным откровением о взрослых леди.

Как сообщала Politeka, "Меня так бабушка одевала": Квиткова примерила новый образ с платьем и кедами, украинцы не стали молчать.

Также Politeka писала, что "Мечта сбылась": Боржемская из "Зважені та щасливі" похвасталась загадочным путешествием.