Популярная украинская певица Оля Полякова с начала полномасштабной войны публично спалила свой сценический кокошник и взяла курс на украинизацию. Звезда начала выпускать новые песни на украинском языке, а также начала работать над переводом старых хитов на украинский язык. Уже к 8 марта артистка подготовила новую полностью украинскую программу и дала большой концерт в Киеве.
Так, в своем Instagram Оля опубликовала видеофрагмент с того концерта, на котором исполнила трогательную новую песню "Вишні". В ролике видно, что на сцену артистка вышла в роскошном образе с белым платьем и короной на голове. А своим пением Оля растрогала поклонников до слез.
В подписи к публикации Полякова написала: "Я очень-очень хочу, чтобы пришла весна, закончился этот февраль и зацвели вишни, и чтобы у нас была снова мирная красивая весна! А она обязательно наступит! Автор слов и музыки: Ольга Бажана".
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Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео звезды:
"Моя любимая".
"Какая она хорошая".
"Необычайно. Слушаю и плачу".
"Классная песня".
"Так трогательно. Красивая песня".
"Очень хорошая песня, особенно в вашем исполнении. Большое спасибо. Вы вдохновляете своим голосом и не даете отчаяться".
"Оля, спасибо, что перешли на украинский язык, появились новые хиты на родном языке".
"Обязательно будет весна. И будет все хорошо, будет вся Украина!".
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